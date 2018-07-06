Сегодня особой популярностью пользуются контактные линзы, использующиеся для корректировки зрения или с декоративной целью (для изменения цвета роговицы глаза).

Линзы используются при дальнозоркости, близорукости, астигматизме, повышают остроту зрения и позволяют видеть окружающий мир без искажений.

Преимущества линз

- По сравнению с обычными очками обеспечивают лучшее периферийное зрение, так как они двигаются вместе с глазами и не искажают предметы;

- Меньше чем очки подвержены воздействию неблагоприятных внешних факторов – атмосферные осадки, туман;

- Не являются помехой во время спортивных тренировок или соревнований, а также при любой работе;

- Некоторые заболевания, например, кератоконус или анизейкония, лучше корректируются при помощи контактных линз;

- Купить линзы для глаз рекомендуется пациентам, которые по каким-то причинам не могут или не хотят использовать очки.

Виды линз

В зависимости от материала, из которого они изготовлены, линзы бывают следующих видов:

- Жесткие линзы из силикона. Они меньше чем их мягкие аналоги подвержены поверхностным отложениям из белков и жиров. В составе линз не содержится влага, поэтому они не пересыхают. Нет необходимости постоянного увлажнения с использованием специальных капель. Жесткие линзы бывают газопроницаемыми и газонепроницаемыми. Для роговицы глаза лучшим выбором будут газопроницаемые линзы, которые не препятствуют притоку кислорода, предотвращая гипоксию, отек роговицы и дальнейшее ухудшение зрения;

- Мягкие контактные линзы идеально прилегают к роговице, повторяя форму глазного яблока, благодаря чему они обеспечивают идеальное периферическое зрение. Интернет магазин контактных линз предлагает супергелевые, силикон-гидрогелевые, гидрогелевые линзы. Выбирая мягкие линзы, следует учесть некоторые особенности каждого материала:

- Гидрогелевые линзы с повышенным содержанием влаги обладают повышенной эластичностью, упругостью и гладкой поверхностью;

- Силикон-гидрогелевые линзы прекрасно сохраняют форму, воздухопроницаемы, обладают повышенной стойкостью к отложениям жиров и белков на поверхности.

Мягкие контактные линзы можно носить на постоянной основе или как временную альтернативу обычным очкам, они не вызывают дискомфорта.

В зависимости от длительности использования линзы бывают:

- Традиционные или для постоянного ношения. Длительность ношения лежит в пределах от Ѕ до 1 года;

- Линзы плановой замены – ежедневные, 2-х недельные, месячные, 3-х месячные (квартальные). Самые удобные – ежедневные линзы, которые надо менять каждый день. Они не требуют условий для хранения и растворов для очищения. Для линз более длительного использования необходимо приобрести специальный раствор, в котором их можно хранить в ночное время.

Выбор линз

Чтобы правильно заказать контактные линзы , надо учесть следующие особенности:

- Срок и режим ношения - одни линзы носят постоянно, другие надо обязательно снимать на ночь. Длительность и режим ношения указываются на упаковке;

- % содержание воды. Этот показатель влияет на состояние роговицы – чем больше влажность, тем лучше увлажнение. Низкогидрофильные линзы содержат менее 50% воды, среднегидрофильные – около 50%, высокогидрофильные – более 50%;

- Коэффициент кислородопроницаемости. Лучше всех кислород пропускают силикон-гидрогелевые линзы, показатель проницаемости которых составляет до 170. Оптимальный показатель проницаемости составляет от 140 до 150;

- Материал линзы. Для пользователей склонных к аллергии, лучшим выбором будут силикон-гидрогелевые или гидрогелевые линзы. Это наиболее комфортные, безопасные линзы, которые совместимы с биологическими жидкостями. Они будут стоить дороже, чем другие линзы, что связано с их полной безопасностью;

- Правильная и удобная посадка связана с радиусом кривизны линзы;

- Форма поверхности и толщина линзы определяет характер ее действия. Эти показатели должен определить специалист.

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