Верховная Рада ввела скидку для переселенцев на аренду жилья

Внутренним переселенцам к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством.

Льгота будет действовать, если у семьи нет собственного жилья, кроме расположенного на временно оккупированных территориях Украины, а также если переселенцы не получают бюджетные выплаты в качестве компенсации.

Предусмотрены и ограничения - общий размер скидки не может быть более 30 минимальных зарплат (при расчете за отчетный 2018 год сумма составит не более 111 тыс. 690 грн).

Как сообщал ранее УРА-Информ, в 2018 году на учете в украинской Государственной службе занятости зафиксировано 8200 переселенцев.