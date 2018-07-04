В МИД объяснили, как действовать при потере паспорта за границей

Об этом говорится в разъяснении Департамента консульской службы МИД, опубликованном в Facebook.

Для оформления удостоверения заявитель должен представить в дипломатическое учреждение заявление-анкету; документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения лица об утрате документа, и документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его гражданство Украины.

В МИД отметили, что оформление и выдачу удостоверения осуществляют в течение одного рабочего дня, но не более чем пяти рабочих дней со дня подачи всех документов.

Вместе с тем в МИД отметили, что в случае, когда гражданин Украины потерял документ в стране, на территории которой отсутствует дипломатическое учреждение, оформленное удостоверение может быть доставлено заявителю почтой, если это позволяет законодательство такой страны.

Как сообщал УРА-Информ, несколько суток около 850 туристов не могли вылететь из Туниса в Украину. Сложившаяся ситуация была обусловлена значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией.