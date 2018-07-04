Украинцам посоветовали, как пережить резкие перепады температуры

От таких резких изменений погоды начинает болеть голова и "ныть" сердце. Наиболее опасны такие температурные "качели" для тех, кому за 50. Поэтому врачи советуют избегать физической активности и, по возможности, остаться дома.

"К сожалению, такие перепады погоды могут вызвать проблемы с сердцем, привести к артериальной гипертензии. Можно не приходить в больницу, а вызвать врача на дом в таких случаях. Пить больше воды, в зависимости от физической нагрузки", - рассказала терапевт Татьяна Аникеева.

Синоптики предупреждают, что температура снова будет "прыгать" на 10-12 градусов.

Как сообщал УРА-Информ, из Украины уходят дожди и придет потепление. В ближайшие дни на большей части территории Украины прекратятся дожди, температура воздуха повысится.