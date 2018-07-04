19:45 04.07.2018 | Общество | Новости
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Ученые рассказали, что ждет любителей газировки

Результаты исследований подтвердили, что газировка способствует повышению аппетита, а регулярное употребление ее является предпосылкой к развитию ожирения.

Ученые рассказали, что ждет любителей газировки

Пишет culinarynewsworld.com.

Ученые из Бирзейтского университета, находящегося на территории Палестинской автономии, провели эксперимент, в рамках которого одну группу грызунов поили газированной водой, вторую - обычнопитьевой. В результате испытуемые, которые употребляли жидкость, насыщенную углекислым газом, постепенно начали набирать вес. Как объяснили ученые, в составе самой воды не было никаких добавок, которые могли бы дать такой эффект.

Спровоцировал набор веса углекислый газ, который и обеспечивает образование пузырьков. Его попадание в организм приводило к тому, что желудок начинал производить больше гормона, отвечающего за чувство голода. Это заставляло грызунов есть на 20% больше, чем обычно. Кроме того, у подопытных, которые пили газировку, вокруг внутренних органов начал накапливаться избыточный жир, что принято расценивать как симптом развития ожирения.

Для чистоты эксперимента ученые привлекли к нему и людей - результаты были практически теми же. Так, у добровольцев, которые пили газировку, уровень гормона голода в организме вырос в 6 раз по сравнению с теми, кто употреблял обычную воду.

Как отмечают ученые, делать окончательные выводы относительно того, угрожает ли людям такой же риск развития ожирения, как и грызунам, еще рано. Однако считают необходимым включить углекислый газ в список веществ, которые запрещено использовать при изготовлении продуктов питания.

Как сообщал УРА-Информ, борщ становится для украинцев деликатесом – за год продукты так называемого "борщевого набора" подорожали почти на треть. В целом четырехлитровая кастрюля традиционного украинского блюда теперь стоит не меньше 100 гривен.


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