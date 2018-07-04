Депутаты предлагают пьяниц за рулем сажать на 10 лет и отбирать права

Депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который существенно ужесточает наказание для нетрезвых водителей, совершивших смертельное ДТП.
Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса отдельной статьей, которая должна регулировать наказания за нарушение правил дорожного движения лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Нарушителей предлагается сажать за решетку на срок от 8 до 10 лет с лишением водительских прав на 10 лет.
Если, несмотря на запрет человек, сел за руль, его могут посадить на срок до пяти лет и с лишением права водить пожизненно.
Сейчас статья Уголовного кодекса не предусматривает отдельного наказания за нетрезвое вождение.
Самое тяжелое наказание для водителей, из-за действий которых пострадал или погиб один человек, сейчас заключается в ограничении свободы на срок до трех лет с возможностью лишения прав.
Водителей, которые сбили нескольких человек, сейчас могут осудить к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением прав или без.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 января в Украине вступило в силу ограничение скорости транспорта. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 10 ноября 2017 года, а 27 ноября его опубликовали в официальной правительственной газете "Урядовый курьер". Разрешенная скорость движения в населенных пунктах снижена с 60 до 50 километров в час. В Министерстве внутренних дел Украины уверены, что это решение будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.