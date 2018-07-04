Депутаты предлагают пьяниц за рулем сажать на 10 лет и отбирать права

Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса отдельной статьей, которая должна регулировать наказания за нарушение правил дорожного движения лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Нарушителей предлагается сажать за решетку на срок от 8 до 10 лет с лишением водительских прав на 10 лет.

Если, несмотря на запрет человек, сел за руль, его могут посадить на срок до пяти лет и с лишением права водить пожизненно.

Сейчас статья Уголовного кодекса не предусматривает отдельного наказания за нетрезвое вождение.

Самое тяжелое наказание для водителей, из-за действий которых пострадал или погиб один человек, сейчас заключается в ограничении свободы на срок до трех лет с возможностью лишения прав.

Водителей, которые сбили нескольких человек, сейчас могут осудить к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением прав или без.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 января в Украине вступило в силу ограничение скорости транспорта. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 10 ноября 2017 года, а 27 ноября его опубликовали в официальной правительственной газете "Урядовый курьер". Разрешенная скорость движения в населенных пунктах снижена с 60 до 50 километров в час. В Министерстве внутренних дел Украины уверены, что это решение будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.