Завтра в Украине начнет теплеть

Наконец лето уверенно возвращается, даря комфортную температуру воздуха +25 градусов. И только на Западе и Севере страны возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Так, мы начинаем нагреваться. 4-го июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23...+28 градусов. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальная территория – сухо, малооблачно, солнечно", – пишет Наталья Диденко.

В столице также не ожидается существенных осадков, хотя в отдельных районах они возможны. В целом будет сухо и солнечно, а столбик термометра будет показывать приятные +25 градусов.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 4 июля будет такой: на Западе +22...+26 градусов, на Востоке +23...+28, на Севере +21...+25, на Юге страны +26...+29 градусов, а в центральной части столбик термометра будет указывать +22...+25 градусов.