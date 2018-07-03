16:54 03.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198067:test

Завтра в Украине начнет теплеть

Погода в среду, 4 июля, продолжит поднимать настроение вместе с отметкой термометра.

Завтра в Украине начнет теплеть

Наконец лето уверенно возвращается, даря комфортную температуру воздуха +25 градусов. И только на Западе и Севере страны возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Так, мы начинаем нагреваться. 4-го июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23...+28 градусов. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальная территория – сухо, малооблачно, солнечно", – пишет Наталья Диденко.

В столице также не ожидается существенных осадков, хотя в отдельных районах они возможны. В целом будет сухо и солнечно, а столбик термометра будет показывать приятные +25 градусов.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 4 июля будет такой: на Западе +22...+26 градусов, на Востоке +23...+28, на Севере +21...+25, на Юге страны +26...+29 градусов, а в центральной части столбик термометра будет указывать +22...+25 градусов.


Поделиться
Читайте также:
 
Африку посреди лета засыпало снегом – ФОТО Украинца Гриба будут судить за содействие в подготовке взрыва в Сочи Иран обвиняет Израиль в краже облаков и снега В Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив