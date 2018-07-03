Африку посреди лета засыпало снегом – ФОТО

Аномальные осадки удивили жителей окрестностей Кедровых гор в Южной Африке. Движение несколькими горными перевалами закрыли.
Об этом информирует издание News24.
Отмечается, что осадки удивили жителей Кейптауна. Сегодня третьего июня, они обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.
Как сообщают СМИ, снег в окрестностях Кедровых гор не выпадал 10 лет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в высокогорье Карпат на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области выпал летний снег. Так, в своем посте пользователь написал, что первого июля на горе Поп Иван Черногорский мело снегом.