20:29 03.07.2018 | Общество | Новости
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Африку посреди лета засыпало снегом – ФОТО

Аномальные осадки удивили жителей окрестностей Кедровых гор в Южной Африке. Движение несколькими горными перевалами закрыли.

Африку посреди лета засыпало снегом – ФОТО

Об этом информирует издание News24.

Отмечается, что осадки удивили жителей Кейптауна. Сегодня третьего июня, они обнаружили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.

Как сообщают СМИ, снег в окрестностях Кедровых гор не выпадал 10 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в высокогорье Карпат на границе Закарпатской и Ивано-Франковской области  выпал летний снег. Так, в своем посте пользователь написал, что первого июля на горе Поп Иван Черногорский мело снегом.


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