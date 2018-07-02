Госкомтелерадио запретил очередную порцию российского чтива

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в перечне - две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре - украинских издания.

В список внесены книги:

"Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли",

"Народ-победитель. Хранитель Евразии",

"Как Русь стала Сверх-Державой. "Неправильная Империя",

"Золотая Русь. Почему Россия не Украина?",

"Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-монгольском Иге" (все - Алексей Шляхторов),

"Россия и Украина. Когда заговорят пушки..."(Александр Широкорад),

"Украина. Выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины - двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви" (Кирилл Фролов)

"Позывной"Волкодав"(Георгий Савицкий).

Отметим, что с 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров. Оно предусматривает, что импортеры, распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз такой продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Как ранее сообщалось в УРА-Информ, Государственный комитет телевидения и радио запретил распространение на территорию Украины три издания от государства-агрессора, в которых замечены признаки пропаганды имперских геополитических доктрин.