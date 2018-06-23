Во Вьетнаме местного жителя приговорили к тюремному сроку за торговлю контрафактным вином

Свой "бизнес" мужчина основал в 2015 году, тогда же он начал продавать свою продукцию в самые дорогие рестораны Ханоя под этикетками мировых производителей вин по соответствующим ценам.

В феврале 2018 года один из таких ресторанов, по жалобе посетителя, посетила инспекция. Результаты лабораторных исследований подтвердили высокое наличие метанола в продукции вьетнамца. Позже на поставщика вышли правоохранители, которые обнаружили целую лабораторию по производству поддельного вина.

Предпринимателя арестовали на 30 суток, а затем, по окончанию судебных разбирательств вьетнамец был проговорен к 1,5 годам тюрьмы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", профильные эксперты и ученые определили безопасную для организма суточную норму алкоголя. Выяснилось, что умеренное употребление алкоголя означает ограничение скорости и динамики распития алкогольных напитков вообще.