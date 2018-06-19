Эксклюзив: Тренд – диджитализация бизнеса

По её словам, модели потребления продуктов и услуг меняются. Коммуникация правит миром. Цифровизация, диджитализация, digital transformation — этот тренд, по сути является более важной фундаментальной темой сегодня для развития бизнеса.

"Билл Гейтс сказал, что если вашего бизнеса нет в интернете, это значит, у вас вообще нет бизнеса. Сегодняшние реалии продолжают эту мысль, и мы говорим, что если ввашем бизнесе нет диджитала, у вас нет бизнеса или скоро не будет. В Европе в ходу термин – диджитализация бизнеса. Диджитал пронизывает все! Бизнес, рекламные коммуникации, взаимодействие с поставщиками и потребителями товара или услуги. Благодаря диджитализации предприятия мы можем подсчитать каждую копейку затрат и выбрать самые эффективные каналы коммуникаций между бизнесом и потребителем. Это позволяет спрогнозировать поведение потребителя в будущем, привязав к самым разным факторам – сезон, погода, места проживания и потребности потребителя в недалеком будущем", — заявила И.Муштина.