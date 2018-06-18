07:59 18.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области полиция изъяла боеприпасы - ФОТО

В селе Малохатка Луганской области полиция обнаружила у одного из местных жителей взрывоопасные предметы.

В Луганской области полиция изъяла боеприпасы - ФОТО

52-летний мужчина хранил их в свое домохозяйстве. Как сообщила в воскресенье, 17 июня, пресс-служба Национальной полиции, правохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ, 30 патронов калибра 5,45 мм, сигнальную ракету и тубус РПГ-18.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тальновском районе Черкасской области было найдено секретное место с боеприпасами нашли возле трассы под мостом. Во время осмотра места схрона сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества пластид.


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