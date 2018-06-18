09:15 18.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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По поселку в Одесской области прошел смерч – ФОТО, ВИДЕО

Жители Килийского района Одесской области стали свидетелями редкого природного явления, которое пронеслось вдоль моря.

По поселку в Одесской области прошел смерч – ФОТО, ВИДЕО

Соответствующими видео и фото жители поселка делились на страницах в соцсетях.

Так, отдыхающие засняли смерч, который образовался в районе села Приморское. Жители других сел района также заявили о том, что наблюдали необычное природное явление.

К счастью, обошлось без жертв и сильных разрушений.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в канадском Онтарио из-за мощного торнадо электричества лишились более 200 тыс граждан. По стране прокатилась непогода - сильные дожди с грозами, мощные ветрянные порыви стали причиной смерти двух канадцев. Один человек погиб и еще один пострадал в результате падения дерева в городе Миссиссог во время обрезки крон.


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