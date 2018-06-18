Боевики в воскресенье 20 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки воскресенье, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил боевики российские наемные войска 20 раз нарушали режим прекращения огня.
При этом шесть раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий потерь среди наших войск нет.
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, ситуация оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.
Так, на Луганском направлении, около семи часов вечера и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения.
Также запрещенное минскими договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.
На Мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.
Надлежащее инженерное оборудование украинских позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника.
По данным разведки, за минувшие сутки противнику нанесено потерь: пять боевиков получили ранения.
Напомним, на Донбассе в воскресенье, 17 июня, боевики обстреляли населенный пункт Южное. В результате боевых действий со стороны боевиков местная жительница получила ранения. Как сообщил на брифинге представитель пресс-центра Операции обедненных сил Николай Бондарчук, сегодня в районе проведения Операции продолжаются преступления российско-террористических войск против мирного населения Донбасса.