Боевики в воскресенье 20 раз нарушали режим прекращения огня

При этом шесть раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий потерь среди наших войск нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, ситуация оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

Так, на Луганском направлении, около семи часов вечера и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения.

Также запрещенное минскими договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой.

На Мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

Надлежащее инженерное оборудование украинских позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника.

По данным разведки, за минувшие сутки противнику нанесено потерь: пять боевиков получили ранения.

Напомним, на Донбассе в воскресенье, 17 июня, боевики обстреляли населенный пункт Южное. В результате боевых действий со стороны боевиков местная жительница получила ранения. Как сообщил на брифинге представитель пресс-центра Операции обедненных сил Николай Бондарчук, сегодня в районе проведения Операции продолжаются преступления российско-террористических войск против мирного населения Донбасса.