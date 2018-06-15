20:19 15.06.2018 | Общество | Новости
100196831:roman

В России задержали очередного футбольного фаната

Суд в Москве арестовал болельщицу из Перу. Об этом передает радио "Эхо Москвы". 

В России задержали очередного футбольного фаната

Инцидент произошел на Красной площади. Женщина была задержана за попытку карманной кражи у одного из иностранных туристов, который приехал на Чемпионат мира. Она успела выхватить кошелек и бросилась на утек. Далеко ей убежать не удалось, ее задержали правоохранители при попытке скрыться в толпе горожан в метро.

Теперь ей может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сотрудники правоохранительных органов РФ арестовали ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тетчела за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу. В ответ на свой небольшой митинг активист поддержки от российских граждан никакой не получил. Причиной этому является то, что согласно российскому законодательству, проводить подобные протесты во время турнира незаконно.


Поделиться
Читайте также:
 
Каркасное строительство домов — выгодно и быстро Китай и США оказались на грани торговой войны Литва: для борьбы с российской угрозой необходимо постоянное военное присутствие США СБУ установила личность украинца, причастного к покушению на Бабченко - ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив