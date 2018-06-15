В России задержали очередного футбольного фаната

Инцидент произошел на Красной площади. Женщина была задержана за попытку карманной кражи у одного из иностранных туристов, который приехал на Чемпионат мира. Она успела выхватить кошелек и бросилась на утек. Далеко ей убежать не удалось, ее задержали правоохранители при попытке скрыться в толпе горожан в метро.

Теперь ей может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сотрудники правоохранительных органов РФ арестовали ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тетчела за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу. В ответ на свой небольшой митинг активист поддержки от российских граждан никакой не получил. Причиной этому является то, что согласно российскому законодательству, проводить подобные протесты во время турнира незаконно.