С начала года на Донбассе погибли 29 человек, ранены 109, - Хуг

При этом погибли 29 человек. Об этом в пятницу, 15 июня, на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, за минувшую неделю ОБСЕ подтвердилп ранение девяти гражданских лиц. Таким образом, с начала года на Донбассе 109 человек получили ранения и 29 погибли", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

О также отметил, что насилие, от которого четыре года страдает восточная Украина, не прекратилось. Только за прошедшую неделю наблюдатели зафиксировали около девяти тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. Всего с начала нашего мониторинга, сентября 2015 года, - 846 тысяч 649 случаев. Было выпущено 846 тысячи пуль, минометных мин и артиллерийских снарядов, многие - в жилых районах или возле них. Во многих случаях они были выпущены из вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно было быть отведено. Очевидно, это не было сделано, - подчеркнул Хуг, добавив, что стороны не выполняют договоренности о разведении сил и средств и разминирования территорий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки российские наемные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня. При этом 15 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий погибло двое и пострадало шестеро украинских военнослужащих.