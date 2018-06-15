Полиция а Днепре задержала руководителя подразделения ГосЧС

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника одного из пожарно-спасательных частей области, который организовал систематическое получение взяток.

Как сообщает пресс-служб СБУ, накануне было установлено, что подполковник службы гражданской защиты обеспечил незаконный механизм вымогательства денег от представителей предприятий и учреждений. За сумму от 500 до 1,5 тысяч гривен с человека злоумышленник обещал ускорить выдачу свидетельства о прохождении противопожарного обучения.

Офицер был задержан во время получения десяти тысяч гривен от представителя автошколы, за предоставление разрешительных документов на начало ее работы.

В пресс-центре также подчеркнули, что чиновник задержан на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере двух тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в четверг, 14 июня 2018 года, полиция разоблачили банду фальшивомонетчиков. В ее состав входили пять человек. При этом трое из низ - граждане одного из государств Кавказского региона. Как сообщает пресс-службы Национальной полиции Украины, злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, которая составляла 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты.