Каркасное строительство домов — выгодно и быстро

Качественные постройки с современным дизайном вырастают с молниеносной скоростью во всех регионах страны. И классические усадьбы с кирпичной отделкой, и хай-тек новостройки в два этажа, и уникальные проекты в единственном экземпляре в Украине.

Цены канадского строительства

Ценовая политика в данном случае более гибкая, чем у строительства из традиционных материалов. Приведем в пример предложение компании Сервус, безусловного лидера в направлении строительства домов по канадской технологии.

Стоимость каркасных домов включает в себя цену готовых домокомплектов, поступаемых непосредственно с заводов-производителей, а также цену на строительно-монтажные работы. В первой статье компания Сервус предлагает 4 варианта:

- "ЭКОНОМ" 95 - 105 у.е./мІ

- "СТАНДАРТ" 125 - 135 у.е./мІ

- "СТАНДАРТ СЕРВУС" 130 - 140 у.е./мІ

- "ЕВРО СЕРВУС" 165 - 175 у.е./мІ

Стоимость указана для проектов с площадью 90 — 300 м2. Расчет для домов с большей или меньшей площадью, как и для коммерческой недвижимости, производится индивидуально.

Что касается второй составляющей в итоговой смете, Сервус также предлагает несколько вариантов на выбор заказчика:

- Домокомплект "со сборкой" — от 139 у.е./мІ.

- "Под внутренние отделочные работы" — от 280 у.е./мІ.

- "Под внутренние чистовые работы" — от 380 у.е./мІ.

Стоит обратить внимание, что у заказчика всегда есть возможность приобрести домокомплект для самостоятельного монтажа.

Энергоэффективность каркасного дома

Высочайшие показатели энергосбережения — одно из главных преимуществ канадских домов. Благодаря безупречной теплоизоляции и особенностям строения материалов, они хранят комфортную температуру в любую погоду и любой сезон.

Даже при выключенных радиаторах отопления в каркасном доме будет тепло на протяжении целой недели! В зимний период владельцам каркасных домов удается сократить расходы на отопление в 1,5-2 раза. А с учетом актуальных тарифов, это значительные суммы.

Строительство домов за несколько месяцев

Еще одно конкурентное преимущество каркасного направления — это короткие сроки. Возведение коттеджей по канадской технологии происходит в течение считанных недель. Среднестатистический типовой проект сдается в эксплуатацию уже спустя 8 недель. В это сложно поверить, однако, это реальность.

Каркасное строительство не требует тяжелого фундамента. Сборка обходится без сложной техники. Монтаж ведется в любое время года. Все это позволяет получить ключи от нового жилья как никогда быстро.