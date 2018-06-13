На Хмельнитчине полиция изъяла фальсифицированного алкоголя на два миллиона гривен

При этом товар дельцы изготавливали из недоброкачественного сырья. Как сообщила пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что четверо жителей Каменец-Подольского организовали производство контрафактных алкогольных напитков под видом марок известных брендов.

Производство злоумышленники оборудовали в одном из заброшенных складских помещений города. Готовую "продукцию" они разливали в так называемые ПЭТ-бутылки различной емкости и пакеты bag-in-box. Поддельную водку дельцы сбывали на территории региона через доверенных лиц.

Полиция провела санкционированный обыск и изъяла почти пять тысяч литров этилового спирта и две тысячи литров фальсифицированного алкоголя, а также около пятидесяти коробов контрафактных табачных изделий. Стоимость изъятого "товара" по ценам "черного рынка" составляет почти два миллиона гривен.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области полиция при поддержке налоговиков изъяла из незаконного оборота более пяти тысяч литров фальсификата алкоголя. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела. Как сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в области, обыски проводились на территории Шостки и Глухова.