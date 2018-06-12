Эксклюзив: Китайцы рассматривают Украину, как плацдарм для выхода на европейский рынок, — А. Дячук

Научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украин Александр Дячук в эфире «Первого Делового» заявил, что китайцы серьезно рассматривают Украину, как плацдарм для выхода на европейский рынок:

"Украина подписала Ассоциацию о Зоне свободной торговле со странами ЕС. Это — выгодная перспектива для Китая — через нас освоить также рынок Старого света … Кроме того, конечно же, Украина интересна для партнеров и своей сырьевой базой. Украина — считается одной из стран, в которой есть большие залежи литиевых руд. Согласно научным данным проведенными ещё во времена СССР, наша сырьевая мощность составляет порядка 500 тыс. тонн. А это, с учетом нынешних рыночных цен, 10 млрд долл. Парадокс в том, что у нас есть сырье, у нас есть потенциал, но, к сожалению, всё это мало используется. Лицензии на осваивание 3 месторождений в Украине были розданы Госгеонедр еще 2 года назад. Но пока никаких работ не проводится. В целом, я за то, чтобы это делали не только госкомпании, но и частники – на максимально прозрачных, конкурсных условиях", — сказал А. Дячук.

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