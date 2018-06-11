В понедельник на Украину с запада придет потепление, местами пройдут кратковременные дожди

Кратковременные дожди пройдут ночью в Карпатах и на Прикарпатье, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами грозы, утром и днем в Карпатах и Прикарпатье местами сильные дожди. На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, при грозах отдельные порывы 15-20метров на секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.

В Киеве сегодня первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины в понедельник ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью составит 11-17 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

На севере страны без осадков. Температура ночью составит 10-15 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 22-28 градусов тепла.

В центре Украины сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На востоке страны сегодня сухо и тепло. Температура ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 23-29 градуса.

В Крыму сегодня без осадков. Температура ночью не опустится ниже 14-19 градусов. Дневная температура воздуха составит 22-27 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. В народе святую называли Колосяница и Гречишница, поскольку в это время начинает колоситься хлеб и сеют гречку. С давних времен день Федосьи считается несчастливым днем: День святой Феодосии стоит один всех понедельников. В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.