Каждый третий украинец продолжает пользоваться "ВКонтакте"

Об этом сообщает Интернет ассоциация Украины со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

Как отмечается, в топ-5 самых посещаемых сайтов среди украинских пользователей за май также вошли и другие интернет-платформы. Среди них, Google, Youtube, Facebook, "Вконтакте" и Ukr.Net.

При этом, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составляла 67%, а месячный охват аудитории – 86%. В Youtube эти показатели составляли 42% и 73%, для Facebook – 33% и 57%.

Также среднедневной и месячный охват украинской аудитории "Вконтакте" составили 18% и 35% соответственно. В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, "Приватбанк", "Яндекс", "Одноклассники" и "Синоптик".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирноизвестная социальная сеть Facebook по ошибке обнародовала личные данные 14 млн пользователей. Отмечается, что в компании неудачно протестировали новые функции сети, и это привело к публикации информации, вне зависимости от предыдущих настроек.