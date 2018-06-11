Боевики в воскресенье 32 раза открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

При этом семь раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр Операции, на Луганском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское.

На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении - вблизи населенных пунктов Павлополя, Водяного и Лебединского.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и трое ранены.

С ночи текущих суток боевики на Луганщине применили запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы вблизи населенного пункта Новотошковское, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил ситуаци оставалась напряденной. Боевики с начала суток по состоянию на шесть часов вечера семь раз нарушили режим тишины. В течение текущих суток ни один украинский военный не погиб.