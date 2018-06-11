08:59 11.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в воскресенье 32 раза открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

За прошедшие сутки воскресенье, 10 июня, боевики 32 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе.

Боевики в воскресенье 32 раза открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

При этом семь раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр Операции, на Луганском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское.

На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении - вблизи населенных пунктов Павлополя, Водяного и Лебединского.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и трое ранены.

С ночи текущих суток боевики на Луганщине применили запрещенные международными договоренностями 122-мм артиллерийские системы вблизи населенного пункта Новотошковское, подвергая опасности мирных жителей ближайших населенных пунктов.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил ситуаци оставалась напряденной. Боевики с начала суток по состоянию на шесть часов вечера семь раз нарушили режим тишины. В течение текущих суток ни один украинский военный не погиб.


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