В Европарламенте призвали украинских политиков поддержать Марш равенства

Уведомление в официальной форме было адресовано Президенту, Кабинету Министров и парламенту Украины с просьбой поддержать, а, возможно, и принять участие в мероприятии. В Украине за последнее время участились случаи вмешательства неправительственных и парамилитарных организаций в прекращении деятельности ЛГБТ-сообществ. В частности, были зафиксированы инциденты насилия, преследования, а местам и физической расправы над гендерными меньшинствами.

Евродепутаты просят украинские власти заняться незавершенной работой" по обеспечению равноправного доступа к основным правам ЛГБТ украинцев. На сегодняшний день, отмечается в письме, мероприятия ЛГБТ по всей стране сталкиваются с регулярными нарушениями и нападениями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 17 июня текущего 2018 года пройдет Марш равенства, в котором возьмут участие ориентировочно около пяти тысяч человек. Мероприятие планируют начать в 9:00 около Национальной оперы, а все остальные подробности маршрута сообщат позже.