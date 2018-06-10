Трамп засомневался в принадлежности Крыма Украине

В ходе пресс-брифинга в Шарлевуа на фоне саммита "Большой семерки" один из журналистов попытался узнать, придерживается ли Вашингтон, и президент в частности, позиции, что Россию стоит намеренно изолировать от международных отношений из-за ее оккупации Крымского полуострова весной 2014 года.

Трамп ответил довольно уклончиво: "Вы должны спросить об этом президента Обаму, потому что он является тем, кто позволил забрать Крым". Таким образом, теперешний президент продолжает критиковать внешнюю политику "мягкой" силы своего предшественника, который позволил России оккупировать Крым. Однако, по субъективному мнению самого Трампа, вопрос с Крымом все также продолжает оставаться в "подвешенном" состоянии.

Но, вот, на тезис - "Чей Крым?, - хозяин Белого дома так и не ответил.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп продолжил критиковать страны "Большой семерки" в день открытия саммита в Канаде.