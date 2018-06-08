Боевики в четверг 37 раз открывали огонь на Донбассе, ранены четверо военных

При этом 12 раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранения получили четверо военных. Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и два раза артиллерию калибра 122-мм.

Так, на Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На Горловском направлении продолжались бои вблизи поселка Зайцево.

На Донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка. Ситуация обострилась на Мариупольском направлении в районах поселков Водяное и Лебединского. Здесь враг в течение суток применил по меньшей мере 85 мин и снарядов.

Для недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции.

В пресс-центре штаба Организации также напомнили, что 7 июня противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине, находящегося под контролем российских войск.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и двое ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 6 июня, боевики 25 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом дважды противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения.