15:51 07.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черном и Азовском море временно приостановлено движение судов

Часть территорий Азовского и Черного морей временно ограничены для судоходства из-за прохождения боевых учений Вооруженных сил Украины.

На Черном и Азовском море временно приостановлено движение судов

Об этом сообщает сайт прибрежных предупреждений, обновленных по состоянию на сегодня, седьмое июня, государственным учреждением "Госгидрография".

Движение запрещено на трех участках в Азовском море, которые размещаются в Белосарайском и Таганрогском заливах, где Военно-морские силы осуществляют зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. В частности, ВМС Украины проводят артиллерийские стрельбы на некоторых участках в северо-западной части Черного моря, в районе острова Змеиный.

По введенному порядку, согласно заявке ВСУ участки закрывает "Госгидрография". Ситуацию относят к превентивному характеру и не считают новой, поскольку с 2015 года некоторые территории Черного и Азовского морей закрыты для судоходства.

Глава пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик заявил, что меры военных не окажут никакого влияния на отдыхающих. Как добавил Чалик, военные перед закрытием участка, где реализовываются стрельбы, осуществляют детальную проверку соответствующего района.

Государственное учреждение "Госгидрография" пребывает в ведении Министерства инфраструктуры Украины.

Напомнимм, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Азовском море российские пограничники в 13 милях к югу от Бердянской косы задерживали суда из Турции и Украины.


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