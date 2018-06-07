Боевики в среду 25 раз открывали огонь на Донбассе, двое военнослужащих погибли

За прошедшие сутки среду, 6 июня, боевики 25 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе.
При этом дважды противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения.
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, боевики активизировались в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.
С начала текущих суток боевики также на Луганщине пять раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.
Вместе с тем ситуация оставалась контролируемой Объединенными силами.
По данным украинской разведки, боевикам нанесены потери: пять человек уничтожено и трое получили ранения.
Напомним, за прошедшие сутки вторник, 5 июня, боевики 31 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом 11 раз противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.