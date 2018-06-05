В Луганскую область доставили гуманитарную помощь из Латвии и Швеции - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

Сообщается, что за последние два года — это уже седьмой международный груз с гуманитарным имуществом.

Стоит добавить, на этот раз волонтерские организации Латвийской Республики и Швеции собрали и передали жителям украинского Донбасса 12 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Миссия Международного комитета Красного Креста отправила десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной территории Донецкой области. По предварительным данным, грузовики перевозили медицинские препараты для населения на востоке нашей свтраны.