Украинская стороны ждет ответа от России о передаче 23 россиян ради освобождения украинцев, - Ирина Геращенко

Киев ждет ответа на свое предложение о передаче 23 россиян в обмен на освобождение украинских граждан. Об этом во вторник утром, 5 июня, на своей страничке в социальной сети написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина требует от Кремля немедленного освобождения заложников и политзаключенных. Мы боремся за освобождение всех - политзаключенных, как на территории России, так и на оккупированных территориях, - написала политик, после

презентации книги эссе "В изоляции" украинского журналиста Станислава Асеева, незаконно удерживаемого боевиками.

Геращенко также напомнила, что в полной изоляции находятся все политзаключенные и заложники Кремля, к ним не допускают консулов, Международный комитет Красного Креста, у них нет права на звонок и письмо родным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Как сообщила в среду утром, 16 мая, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, он готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовил организм.