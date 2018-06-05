Технологическое совершенствование АПК — реальная возможность привлечь инвестиции, - Билык

По итогам 2017-го экспорт продукции АПК и пищевой промышленности составил 19,5%. А это в денежном эквиваленте составляет 2,6 млрд. долларов. Дабы удержать эти позиции необходимо наладить техническую оснащенность фермерств и агрохозяйств. "Нужно понимать, что украинские товары отвечают международным нормам по качеству, поэтому растет их экспорт за рубеж. Однако, технологическая составляющая этого вопроса — действительно требует большего усовершенствования. Это и спутниковое наблюдение, а также активное использование дронов: и для опрыскивания растений и для контроля площадей. Конечно же, для адаптации этих инноваций нужно время. Но все же сейчас доступ к таким видам технологий есть, по сути, только у больших агрохолдинков. Справедливости ради скажу, что в технологической поддержке также нуждаются малые компании и стартаперы. В этом аспекте Украина очень интересна, в том числе для инвестиций", — сказала В. Билык.

Эксперт рассказала, также, насколько инвестиционно привлекателен АПК для внешних вливаний: "Мы видим, что государство активно сотрудничает с аграриями в плане поддержки сектора. Хорошим примером этому является утвержденная Кабмином программа развития АПК на 2018г. В совокупности выделили 6 млрд грн поддержки, из которых, к сожалению, лишь 1 млрд грн пойдет на финансирование развития малых фермерских хозяйств. Этого недостаточно. И тут на помощь приходят иностранные инвесторы. Для такого сотрудничества компании должны доказать свое легальное ведение бизнеса, в соотношении к международным стандартам и нормам", — считает В. Билык.

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