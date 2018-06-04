В ЦПК прокомментировали коррупционное расследование в ФФУ

Об этом информирует "Центр противодействия коррупции" на странице в Facebook.

Отмечается, что в ФФУ до сих пор правят политики, которые активно пиарятся на оборудовании футбольных игровых полей. Их строительством занимаются за государственные платежи по очевидно коррумпированной схеме, предоставленной "сверху".

До этого на коррупционный скандал с обустройством футбольных полей с участием "коммерческих дочек" ФФУ негативно отозвались также в Transparency International.

Перечень экспертов в контексте упомянутого конфликта упомянули вероятность конфликта интересов у президента ФФУ Андрея Павелко, который числится народным депутатом и председателем бюджетного комитета. Павелко участвовал в выделении бюджетного финансирования на реконструкцию футбольных полей по всей стране и может быть причастным к освоению этих средств коммерческими дочерними структурами Федерации футбола.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", помощник президента Беларуси Александра Лукашенко, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, задержан во время получении неправомерной выгоды в размере 200 тыс. дол.