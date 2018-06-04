В Донецке зафиксировано ощутимое проседание почвы - Черныш

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в ходе презентации исследований по экологической ситуации на Донбассе.

По его словам, длится затопления шахт, что приводит к загрязнению среды вредными веществами, химическим загрязнениям, разрушению объектов инфраструктурных и промышленных. Он выделил одну из проблем - затопление шахт.

Черныш отметил, что останавливается откачка шахтных вод в то время, когда под землей существуют гидрологические связи, иногда даже непрогнозируемые, где вода может выйти очень высоко минерализованная.

Как он добавил, путем спутникового мониторинга обнаружено, что идет опускание горизонтального слоя, то есть проваливается фактически поверхность в городе Донецк из-за прекращения откачки подземных вод.

В районе Макеевки, где расположена шахта "Щегловская" проседание грантов достигло 52 см, в Киевском районе Донецка неподалеку шахт - 53 см, в Петровском районе - до 92 см.

Министр отметил, что Россия специально не проводит откачку воды в этих затопленных шахтах и блокирует в Минске вопрос о допуске международных экспертов к этим шахтам для изучения вопроса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области полиция задержала автомобиль с контрабандой сигарет для боевиков.