Украину внесли в список стран с худшими дорогами в мире

По версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018 Украина оказалась на 130-м месте. Как сказано на сайт Форума, в перечень вошли 137 стран мира. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.

Таким образом, худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила два балла ровно. За ней следуют в десятке государств с наихудшими дорогами в мире: Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла.

Четвертое и пятое места в Мадагаскара и Гвинеи соответственно, дороги обеих стран оценили в 2,2 балла. Далее следуют Йемен - 2,3 балла, Парагвай - 2,4 балла, Украина - 2,4 балла, Мозамбик - 2,5 балла и Молдова - 2,5 балла.

Россия оказалась на 114 месте, или же 24-й с конца.

Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты - 6,4 балла, Сингапур - 6,3 балла, Швейцария - 6,3 балла, Гонконг - 6,2 балла, Нидерланды - 6,1 балла, Япония - 6, 1 балла, Франция - шесть баллов, Португалия - шесть баллов, Австрия - шесть баллов, а также США - 5,7 балла.

Из постсоветских стран наивысшее место в рейтинге занимают Азербайджан, Литва и Эстония, которые расположились в четвертом десятке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство и капитальный ремонт дорог является одним из приоритетов.