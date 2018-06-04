09:16 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны данные о качестве воды в Украине

Государственное агентство водных ресурсов Украины раскрыло все данные о качестве воды в украинских поверхностных водоемах. Соответствующие данные опубликованы на государственном портале открытых данных.

Стали известны данные о качестве воды в Украине

Отмечается, что результаты о качестве воды доступны в электронном виде только в 15 странах мира.

Известно, что ранее такие данные были в закрытом доступе. Так, Украина станет 24-й страной, открывшей эту информацию.

Первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб на своей странице в Facebook написал, что качество открытых данных в Украине не уступает финским.

По его мнению, такое нововведение позволит контролировать качество воды и отслеживать влияние промышленности на окружающую среду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", повышенное содержание лактозоположительной кишечной палочки было обнаружено на пят киевских пляжах. Согласно словам управляющего, на 13 пляжах украинской столицы были взяты пробы, для того, чтобы открыть их к купальному сезону.


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