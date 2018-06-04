Прокуратура закончила расследование дела об убийстве Окуевой

Дело уже передано в суд. Его будет рассматривать суд присяжных. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник, 4 июня, обвинительный акт в отношении 58-летнего гражданина Российской Федерации, который 1 июня 2017 совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева – Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву передано в суд.

Злоумышленнику инкриминируется совершение преступления по статье о покушении на убийство.

31 мая в Подольском районном суде города Киева было проведено подготовительное судебное заседание, по результатам которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных, - пояснили в прокуратуре, добавив, что обвиняемому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца.

Напомним, первое покушение на Осмаева и Окуеву произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан. Оказалось, что это Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго".

Как сообщал УРА-Информ, во время второго покушения, 30 октября, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Ее муж Адам Осмаев получил ранение. Убийц так и не нашли, хотя народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко заявлял, что к этому преступлению причастна группа, состоящая из не менее четырех человек.