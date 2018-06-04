21:32 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что для освобождения Сущенко Украина будет делать все возможное

Приговор российского суда в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, которого осудили на 12 лет, является очередным, бессмысленным и бесчеловечным.

Гройсман заверил, что для освобождения Сущенко Украина будет делать все возможное

Об этом в понедельник, 4 июня, в своем Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он заверил, что Украина будет делать все возможное для освобождения журналиста.

Российский суд признал Романа Сущенко "шпионом" и избрал меру наказания - 12 лет строгого режима. Будем делать все возможное, чтобы освободить Романа и установить справедливость, - написал Гройсман.

Напомним, в понедельник, 4 июня, украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации приговорили к 12 годам тюрьмы.

Впоследствии, представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин заявил, что украинского журналиста могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщал УРА-Информ, Сущенко был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже.


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