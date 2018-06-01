В Грузии из-за протестов подал в отставки главный прокурор - ФОТО

Люди недовольны решением суда по убийству 16-летних подростков Левана Дадунашвили, и Давида Саралидзе, которое произошло 1 декабря 2017 года. Как сообщает Грузия Онлайн,

на акции присутствуют представители политических партий и общественности. Недавно к ней присоединилась первая леди Грузии Мака Чичуа.

После протестов у здания прокуратуры люди перекрыли главную улицу Тбилиси – Шота Руставели и продолжили свой протест возле здания парламента. Они требуют, чтобы отца одного из свидетелей по делу убийства на улице Хорава Мирзу Субелиани арестовали и осудили. Вместе с тем, одним из главных требований остается наказать убийц Давида Саралидзе.

По данным издания из-за протестов подал в отставку главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. При этом он лично обратился к родителям убитых на улице Хорава подростков и заверил, что был и остается с ними.

Как главному прокурору и как отцу, должность не стоит жизни ваших детей. Хочу чтоб знали, что я сделал все, чтобы виновные были наказаны. Так как хочу, чтоб вы верили в то, что я говорю, я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто, - говорится в заявлении Шотадзе.

Напомним, одного из обвиняемых в убийстве Саралидзе суд оправдал, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах Дадунашвили. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзе.

Как сообщал УРА-Информ, это уже второй случай массовых протестов в Тбилиси в мае. 12 мая люди вышли на протесты после масштабной спецоперации в двух самых популярных ночных клубах города, в результате которой были задержаны 60 человек.