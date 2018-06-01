08:41 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня стартует глобальная акция с требованием освободить Олега Сенцова

Сегодня, первого июня, пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру пройдут акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Сегодня стартует глобальная акция с требованием освободить Олега Сенцова

Об этом сообщается на странице украинских активистов движения SaveSentsov в микроблоге Twitter.

Отмечается, что всемирный протест продлится до второго июня. В акции примут участие города многих стран, среди которых США, Израиль, Канада, Россия, Кувейт, Германия и Польша.

Активисты подчеркивают, что акция пройдет в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России, а также призывают города Украины присоединяться к движению. 

"В разных городах по всему миру мы выставим красную карточку режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой", – говорится в заявлении активистов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный режиссер Украины Олег Сенцов, который незаконно удерживается в России, голодает уже 14 дней. Согласно ее словам, сейчас по всему миру проходят акции в поддержку украинских политзаключенных Кремля. Также она заявила, что простые люди более четко артикулируют требование к Путину освободить пленников, чем мировые лидеры.


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