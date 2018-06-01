В официальном уведомлении ведомства говорится, что доказательства двухгодовой работы комиссии никак на доказывают причастность Российской Федерации к авиакатастрофе МН17. Существующих фото и видео доказательств недостаточно, чтобы в полной мере возложить всю вину и ответственность за катастрофу пассажирского Боинга.

Глава министерства Энтони Локе утверждает, что сейчас можно говорить лишь об ответственности России отчасти, заключительные итоги расследования должны пройти несколько уровней аккредитации.

Напомним, 24 мая, Совместная следственная группа сообщила, что рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году сбили из "Бука" российской 53 бригады, которая дислоцируется в городе Курск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малазийским " Боингом" в 2014 году над Донбассом.