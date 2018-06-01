Канада окажет поддержку украинских политзаключенных многочисленными акциями

На ближайшие выходные на территории Канады запланированы многочисленные акции протестов в поддержку Олега Сенцова и других украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что начало демонстраций запланировано на пятницу, первого июня в Оттаве, где люди соберутся возле посольства РФ, чтобы выразить свое несогласие с политикой Кремля.
В то же время акция #FreeSentsov пройдет на центральной площади Монреаля, крупнейшего города франкоязычной провинции Квебек. Также похожие действия запланированы в столице Британской Колумбии Виктории и городе Калгари в Альберте.
В субботу, второго июня, пройдут массовые протесты в поддержку узников Кремля в Торонто и Виннипеге.
В воскресенье, третьего июня, украинцы и другие неравнодушные граждане проведут демонстрацию возле парламента провинции Новая Шотландия в городе Галифакс. И в понедельник, 4 июня, всеканадская акция завершится в горсовете столицы провинции Альберта, городе Эдмонтон.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру пройдут акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.