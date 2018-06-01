Канада окажет поддержку украинских политзаключенных многочисленными акциями

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что начало демонстраций запланировано на пятницу, первого июня в Оттаве, где люди соберутся возле посольства РФ, чтобы выразить свое несогласие с политикой Кремля.

В то же время акция #FreeSentsov пройдет на центральной площади Монреаля, крупнейшего города франкоязычной провинции Квебек. Также похожие действия запланированы в столице Британской Колумбии Виктории и городе Калгари в Альберте.

В субботу, второго июня, пройдут массовые протесты в поддержку узников Кремля в Торонто и Виннипеге.

В воскресенье, третьего июня, украинцы и другие неравнодушные граждане проведут демонстрацию возле парламента провинции Новая Шотландия в городе Галифакс. И в понедельник, 4 июня, всеканадская акция завершится в горсовете столицы провинции Альберта, городе Эдмонтон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру пройдут акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.