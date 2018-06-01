20:18 01.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Германия раскритиковала спецоперацию по убийству Бабченко

Руководство Германии жестко высказалось по поводу "воскрешения" журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен.

Германия раскритиковала спецоперацию по убийству Бабченко

По его словам, необходимо тщательно заняться расследованием дела в правовом поле украинского законодательства. Больше информации может предоставить глава СБУ Василий Грицак. Для Германии покамест непонятны мотивы такого длительного оттягивания подачи достоверной информации. 

"Это был сюрприз для нас, но теперь давайте посмотрим, какую информацию они с этого получат", - подытожил Фреллесен.

Миссии ЕС в Украине ничего не было известно о проведении спецоперации Службы Безопасности Украины, потому что это была операция только украинских служб, а миссия работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Европейском Союзе отреагировали на инсценировку смерти российского журналиста Аркадия Бабченко украинскими спецслужбами. В ЕС считают, что Украина имеет право оберегать свой национальный интерес и территорию.


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