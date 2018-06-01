Эксклюзив: На рынке очень затребован интернет-маркетинг

По его словам, интернет-маркетинг — это динамичная отрасль, которая хорошо подается изучению. Как и в случае любой другой специальности, необходимо получать, как теоретические, так и практические знания. Для того, чтобы быть хорошим специалистом в этой области нужно постоянно обновлять свои знания и быть в курсе всех новшеств.

"Доля интернет продаж с каждым годом растет в среднем на 25%. Развитие ИТ-технологий и их применимость сохранят ИТ-профессионалов, как одних из самых востребованных фигур на рынке труда. Интернет-маркетолог, одна из важнейших фигур в нише. Его главные обязанности — формирование имиджа бренда, его продвижение и масштабирование продажи товаров или услуг в сети. Для кого подходит курс интернет-маркетинга? Если вы хотите работать в агентстве интернет-маркетинга, если у вас есть свой онлайн-проект или вы планируете его запустить. Вы приобретете профессию будущего, популярность которой растет вместе с популярностью сети Интернет", — отметил Э.Кузьмин.