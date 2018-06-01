Чикаго также станет участником глобальной акции за освобождение Сенцова

Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.

Отмечается важность проведения акций и демонстраций в обществе, как выражение справедливой общей точки зрения. В посте написано, что общественность не имеет права молча наблюдать, как умирает человек, поэтому нужно вместе давить на правительство и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Акция пройдет третьего июня 2018 года в 13:00 в центре города на площади у Chicago Tribune по адресу. Организаторы сообщают, что на акцию можно добраться специально выделенным автобусом, который отправится в 12:00 от Украинского культурного центра.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов в данный момент содержится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года он объявил голодовку, требуя отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру пройдут акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.