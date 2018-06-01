19:30 01.06.2018 | Общество | Новости
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Чикаго также станет участником глобальной акции за освобождение Сенцова

Украинский конгрессный комитет Америки отдела Иллинойс призывает население Чикаго помочь устроить акции протеста против пленения Россией по политическим мотивам украинского режиссера Олега Сенцова.

Чикаго также станет участником глобальной акции за освобождение Сенцова

Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.

Отмечается важность проведения акций и демонстраций в обществе, как выражение справедливой общей точки зрения. В посте написано, что общественность не имеет права молча наблюдать, как умирает человек, поэтому нужно вместе давить на правительство и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Акция пройдет третьего июня 2018 года в 13:00 в центре города на площади у Chicago Tribune по адресу. Организаторы сообщают, что на акцию можно добраться специально выделенным автобусом, который отправится в 12:00 от Украинского культурного центра.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов в данный момент содержится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года он объявил голодовку, требуя отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пройдет глобальная акция #SaveOlegSentsov, в рамках которой по всему миру пройдут акции протеста с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.


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