Боевики в четверг 26 раз обстреляли позиций украинских военных

Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником.

При этом семь раз противник применял запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82 мм и артиллерию калибра 122 мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником. В боях ранения получили трое наших воинов.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные на пресс-центра Операции объединенных сил, на Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское.

На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка на Мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

Также в штабе отметили, что для недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции. Как уже сообщалось, вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксировано попадания мины во двор частного дома.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено пять единиц техники, из них два грузовых автомобиля с боеприпасами, автомобиль неустановленного типа, две единицы ЗУ-23-2 и миномет.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 30 мая, боевики 28 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом девять из них противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранены двое украинских военнослужащих.