16:34 31.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов

Бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак поведала о состоянии здоровья политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом российская журналистка написала на своей страничке в микроблоге в Twitter.
 

Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов

Как сообщила Собчак, на сегодняшний день в украинца выпали два зуба. Также Ксения рассказала, что она говорила с Олегом с помощью видеосвязи и просила его прекратить голодовку, но он не согласился.

"Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - написала Собчак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Американское правительство призвало Российскую Федерацию освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России до 20 лет за решеткой, и других так называемых крымских политзаключенных. 


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