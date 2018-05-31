Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов

Как сообщила Собчак, на сегодняшний день в украинца выпали два зуба. Также Ксения рассказала, что она говорила с Олегом с помощью видеосвязи и просила его прекратить голодовку, но он не согласился.

"Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - написала Собчак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Американское правительство призвало Российскую Федерацию освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России до 20 лет за решеткой, и других так называемых крымских политзаключенных.