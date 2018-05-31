17:32 31.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Шевченковский суд определит меру пресечения организатору покушения на Бабченко

На заседании Шевченковского районного суда Киева будет избирать меру пресечения задержанному вчера организатору покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Шевченковский суд определит меру пресечения организатору покушения на Бабченко

Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины.

На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека).

Как отмечается, будет проводиться онлайн-трансляция судебного заседания.

В СБУ сообщили, что следователи будут просить суд избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель СМИ Аркадий Бабченко заявил, что еще не собирается умирать и поделился своими планами на будущее.


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