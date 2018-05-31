Шевченковский суд определит меру пресечения организатору покушения на Бабченко

Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины.

На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека).

Как отмечается, будет проводиться онлайн-трансляция судебного заседания.

В СБУ сообщили, что следователи будут просить суд избрать Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель СМИ Аркадий Бабченко заявил, что еще не собирается умирать и поделился своими планами на будущее.