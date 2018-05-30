Убийство Бабченко: в Москве прошла акция о памяти – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Известно, что на мосту собралось несколько десятков человек принесли цветы, свечки и таблички с надписями.

Кроме того, появилось и видео с этой стихийной акции, снятое журналистами "Радио Свобода".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава МИД Украины Павел Климкин отреагировали на новость об убийстве журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло 29 мая.

По его словам, российское правительство не простило честности и принципиальности журналиста. Вед Аркадий был лутшим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии.