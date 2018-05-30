14:35 30.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российский поэт посвятил стих погибшему Бабченко

Российский поэт и сценарист Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, посвятил убитому в Киеве российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко стихотворение. 

Российский поэт посвятил стих погибшему Бабченко

Поэзию он опубликовал на своей Facebook-странице, где в своем посте добавил, что покойник умел правильно скорбеть и не скорбеть.

У меня на поминках не будет еще одного
Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,
Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,
Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,
Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке
Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –
Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.
Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.
Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.
До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

"Я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство, кто сейчас рад или злорадствует", - написал поэт РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти призвал к немедленному расследованию убийства российского журналиста Аркадия Бабченка. 


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