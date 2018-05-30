Репортеры без границ раскритиковали спецоперацию СБУ по Бабченко

Также негативную реакцию это вызвало и в ОБСЕ. Как заявил генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар он возмущен такой манипуляцией.

Репортеры без границ решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами, - написал он в своем Twitter.

В свою очередь представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также отметил в своем Twitter, что сожалеит по поводу распространения Украиной дезинформации об убийстве журналиста Аркадия Бабченка

Счастлив, что Аркадий Бабченко живой! Я выражаю сожаление по поводу решения о распространении ложной информации о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности правильную информацию, - написал он, добавив, что хотел ехать в Киев, чтобы выразить солидарность с журналистским сообществом Украины в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая сообщалось, что в Киеве на пороге собственной квартиры застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщал УРА-Информ, 30 мая стало известно, что Аркадий Бабченко жив. Он появился на брифинге перед журналистами, рассказал о спецоперации СБУ и извинился перед своей женой